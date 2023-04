Fußball-Bezirksliga VfL Jüchen/Garzweiler nimmt das Double ins Visier

Nach dem 5:1-Sieg im Kreispokal am Ostermontag gegen den TSV Bayer Dormagen kann Fußball-Bezirksligist VfL Jüchen/Garzweiler am Samstag (16 Uhr) den zweiten Titel in Folge klarmachen. Der BV Wevelinghoven will sich nach der Trennung von Trainer Jesco Neumann wichtige Punkte im Abstiegskampf sichern.