Fußball Jüchen im Pokal gegen Oberhausen

In der ersten Runde des Niederrheinpokals hatten die Kicker des VfL Jüchen/Garweiler noch ein bisschen mit ihrem Schicksal gehadert, mussten sie doch ausgerechnet gegen den TSV Bayer Dormagen ran, auf den sie zuvor schon im Kreispokalendspiel getroffen waren. Am vergangenen Dienstag erledigte der Landesligist diese Pflichtaufgabe zwar mit einiger Mühe (5:3), aber immerhin erfolgreich – und wurde dafür am Donnerstag reich belohnt. Denn bei der vom Fußballverband Niederrhein vorgenommenen Auslosung bescherte ihm der frühere Bundesliga-Schiedsrichter Guido Winkmann ein Heimspiel gegen den ehemaligen Bundesligisten Rot-Weiß Oberhausen. Der kickt zwar seit Jahren nur noch in der Regionalliga, dürfte aber Ende September (zwischen dem 26. und 28.9.) für eine volle Hütte an der Stadionstraße sorgen. Noch in guter Erinnerung ist das Erstrundenspiel von vor zwei Jahren beim ebenfalls in der vierthöchsten Spielklasse spielenden Wuppertaler SV, dass der damalige Bezirksligist nach großem Kampf nur mit 0:2 verlor.