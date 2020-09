Fußball-Bezirksliga : VfL Jüchen scheitert an Bilk und sich selbst

VfL-Coach Marcel Winkens. Foto: Tinter, Anja (ati)

Rhein-Kreis Fußball-Bezirksliga: Die Jüchener unterliegen im Spitzenspiel. Uedesheim schlägt Novesia im Stadtduell. Der TSV Bayer Dormagen behält am zweiten Spieltag seine weiße Weste.

Von Julius Hayner

Fünf der insgesamt sieben Kreis-Vereine in der Fußball-Bezirksliga, Gruppe 1, sind vorige Woche mit einem Auftaktsieg in die Saison gestartet. Nach dem zweiten Spielwochenende haben jetzt nur noch drei Vereine eine weiße Weste.

VfL Jüchen/Garzweiler – DJK Sparta Bilk 1:2 (0:1). Jüchens Trainer Marcel Winkens fasste das Spiel kurz und knapp zusammen: „Die haben einfach keine Fehler gemacht und wir unsere Chancen nicht genutzt“. Gegen die „abgezockten“ Düsseldorfer, die an Spieltag eins schon Topfavorit Büderich 5:0 schlugen, verschliefen die Hausherren den ersten Durchgang komplett und schenkten dem Gegner obendrein noch einen unnötigen Foulelfmeter. „So Fehler dürfen wir auf dem Niveau einfach nicht machen“, haderte Winkens, der seiner Mannschaft eigentlich keinen Vorwurf machen konnte. Das 2:0 für die Gäste fiel nach einer guten Stunde dann ausgerechnet in der Jüchener Drangphase. Der Anschlusstreffer durch Philip Erkes kam viel zu spät (90.).

Germania Ratingen II – DJK Gnadental 0:2 (0:1). Einen „ganz klar verdienten Sieg“, attestierte DJK-Trainer Stefan Pennarz seinen Schützlingen. Gegen die Oberliga-Reserve brachte Derman Disbudak die Gäste nach einer knappen halben Stunde per Foulelfmeter in Führung. „Danach haben wir den Sack allerdings nicht zu gemacht“, bemängelte Pennarz, der ansonsten mit der Leistung seiner Truppe „super zufrieden“ war. So blieb es jedoch spannend, bis Muhammed-Batuhan Dogan eine Viertelstunde vor Schluss das 2:0 markierte.

Lohausener SV – TSV Bayer Dormagen 2:3 (1:1). Den zweiten Sieg im zweiten Spiel konnten die Fußballer des TSV Bayer Dormagen bejubeln. Dabei glänzte die Elf von Trainer Frank Lambertz weniger mit ihrem fußballerischen Können, sondern viel mehr mit ihrem Kampfeswillen. „Wir waren heute nicht gut, sind aber über den Kampf reingekommen und haben so zwei Rückstände weggesteckt“, sagte Lambertz. Yannick Schmitz glich nach einer halben Stunde per Foulelfmeter das erste Mal aus. Neuzugang Michael Hausdörfer traf in der 65. Minute zum 2:2. Eigentlich, so Lambertz, wäre es ein klassisches Unentschieden-Spiel gewesen. Doch Hausdörfer machte mit einem traumhaften Freistoßtor zehn Minuten vor Schluss den Unterschied.

DSC 99 – SG Rommerskirchen/Gilbach 1:3 (1:0). Moral bewiesen auch die Kicker der SG Rommerskirchen-Gilbach. Bis zur 71. Minute lagen die Gäste, trainiert von Kevin Hahn, noch zurück, ehe Lennart Friederichs mit seinem vierten Saisontor für den Ausgleich sorgte. „Wir hatten in der ersten Hälfte noch Probleme mit dem kurzen Kunstrasen. In Durchgang zwei haben wir dann so gespielt, wie wir es uns vorgestellt haben“, sagte Hahn. Die entscheidenden Treffer von Meikel Kupper und Frederic Leufgen fielen erst in der 89. und 95. Minute.

SV Uedesheim – DJK Novesia 3:1 (1:0). Aufatmen in Uedesheima. „Wir wollten den Sieg einfach mehr als Novesia“, sah SVÜ-Co-Trainer Timm Oppermann den Hauptgrund für den Erfolg. Sven Lennart Nitsch (21.) und Farid El Oumari (53.) sorgten für eine vermeintlich komfortable 2:0-Führung, doch Andre Speer erzielte nur wenige Minuten später den Anschlusstreffer. Novesias Hoffnungen zerschlugen sich jedoch, nachdem Meikel Pinho da Silva nach einer Rudelbildung die Rote Karte gesehen hatte. Danach ließen die Gastgeber Gegner und Ball laufen und machten beim 3:1 (90.) alles klar.