Fußball: VfL Jüchen/Garzweiler bringt sich in die richtige Stimmung

Jüchen Besuch in der Düsseldorfer Altstadt soll die Köpfe der Spieler freimachen.

Ohne eine positive Grundeinstellung und gute Stimmung geht im Sport gar nichts. Und darum nutzten die in der Landesliga um den Klassenverbleib spielenden Fußballer des VfL Jüchen/Garzweiler ihr spielfreies Wochenende, um sich mit einem Mannschaftsabend in der Düsseldorfer Altstadt auf die entscheidenden Wochen im Abstiegskampf einzustimmen. „Ich hoffe, dass sie jetzt die Köpfe mal freibekommen haben“, sagt der Vorsitzende Christoph Sommer.

Als Beispiel dient ihm die 2:3-Niederlage im Hinspiel: Vor heimischem Publikum lag der Tabellenvorletzte, dessen bislang letztes Erfolgserlebnis auch schon wieder mehr als zwei Monate zurückliegt, zur Halbzeitpause durch einen Treffer von Kosta Jamarishvili mit 1:0 vorne, brach dann aber in Hälfte zwei förmlich ein und kassierte binnen 20 Minuten drei Treffer. Auch darum sieht Sommer seinen VfL in Gladbach als klaren Außenseiter: „Der FC spielt einfach eine Riesenrunde.“ Gar nicht in den Kram passt ihm darum der verletzungsbedingte Ausfall des in der Saison 2014/15 noch beim 1. FC Mönchengladbach beschäftigten Michael Kersten (Bänderriss im Sprunggelenk). „Das tut uns sehr weh.“ Ebenfalls nicht dabei ist nach seinen Platzverweis gegen Solingen Mohamed Chaibi.