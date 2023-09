Fußball VfL Jüchen/Garzweiler bringt RW Oberhausen ans Limit

Der Fisch – oder in diesem Fall Regionalligist RW Oberhausen – hing schon am Haken, doch um ihn auch tatsächlich einzuholen, „fehlten uns am Ende leider die Körner“, stellte Marcel Winkens bedauernd fest. Doch Grund, an der Leistung des von ihm trainierten Landesligisten VfL Jüchen/Garzweiler beim 3:5 (Halbzeit 2:1) im mehr als 20.000 Zuschauer fassenden Stadion Niederrhein irgendetwas auszusetzen, fand er nicht. Nach 90 unerwartet packenden Minuten in der zweiten Runde des Niederrheinpokals stand für ihn außer Zweifel: „Hätten wir zu Hause gespielt, hätten wir das Spiel gewonnen.“