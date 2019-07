Fußball : VfL Jüchen/Garzweiler testet gegen Borussia

Jüchen Mit einem prominenten Gegner startet Fußball-Bezirksligist VfL Jüchen/Garzweiler in die Vorbereitung: Zu Gast an der Stadionstraße ist am Mittwoch (10. Juli, 19.30 Uhr) die U 23 von Borussia Mönchengladbach, die mit Trainer Arie van Lent gerade aus dem Trainingslager in Willingen zurück ist.

