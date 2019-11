Fußball : VfB Korschenbroich verspielt 2:0-Führung

Korschenbroich Marcel Fabian und Marcel Emler sorgen für Vorsprung – am Ende steht ein 3:6.

(srh) Der VfB Korschenbroich musste in der Mönchengladbacher Kreisliga A eine 3:6-Niederlage in Mennrath hinnehmen. Dabei starteten die Gäste gut, Marcel Fabian (24.) und Marcel Emler (32.) sorgten für die Führung, aber in den letzten drei Minuten der ersten Hälfte glichen die Mennrather aus. „Wir haben 42 Minuten lang hervorragend gespielt und uns dann zwei dumme Fehler erlaubt“, sagte Trainer Andre Dammer. „Danach waren wir von der Rolle und sind nicht wieder rein gekommen.“