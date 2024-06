Fußball-Relegation Korschenbroich schafft Aufstieg in Kreisliga A nicht

Im Fußballkreis Grevenbroich/Neuss bestreiten die B-Liga-Vizemeister Hin- und Rückspiel, und nach dem ersten Match ist noch alles offen. Die TuS Reuschenberg trennte sich daheim vom TuS Hackenbroich 0:0, die Entscheidung fällt am Sonntag ab 16 Uhr in Hackenbroich. In den C-Ligen spielen die drei Vizemeister nach dem Modus „Jeder gegen Jeden“ die Mannschaft aus, die zusätzlich zu den drei Titelträgern in die Kreisliga B aufsteigt. Und da hat die SVG Weißenberg zum Auftakt mit ihrem 5:0 (4:0)-Erfolg beim 1. FC Grevenbroich-Süd II ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Herausragender Akteur bei den Gästen war André Cebulski, der mit seinen vier Toren in der ersten Spielhälfte (9., 26., 29., 44.) schon für eine Vorentscheidung sorgte. Justin Struttmann markierte dann fünf Minuten vor Schluss das Endergebnis. Nun empfängt die Holzheimer SG II am Sonntag (15 Uhr) die Südstädter.