Fußball : Korschenbroich fährt dezimiert nach Süchteln

Korschenbroich Das Team von Trainer Andre Dammer muss bereits am Samstag ran.

In der Mönchengladbacher Kreisliga A hat der VfB Korschenbroich vor der Partie am Samstag (18 Uhr) beim ASV Süchteln II mit einigen personellen Ausfällen zu kämpfen. „Uns fehlen leider beide Innenverteidiger und auch Kapitän Marcel Fabian kann noch nicht wieder spielen“, sagt Trainer Andre Dammer. Die zweite Mannschaft soll für Unterstützung sorgen, hat jedoch bereits am Freitag gespielt und dementsprechend 90 Minuten in den Beinen. „Süchteln ist eine eingespielte Mannschaft und konnte auch das Hinspiel knapp gewinnen“, so Dammer. „In der jetzigen Situation müssten sie eigentlich etwas mehr Qualität auf den Platz bringen können als wir und die Nase vom Spielerischen her vorne haben.“ Trotzdem ist es das Ziel, etwas Zählbares vom ASV mitzunehmen: „Mit den zwei Siegen aus den vergangenen Wochen im Rücken können wir ganz befreit aufspielen und gucken, was möglich ist“, sagt der Trainer.