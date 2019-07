Fußball : VfB Korschenbroich mit einigen Rückkehrern und ohne Abgänge

Korschenbroich Langfristig könnte auch die Bezirksliga wieder zum Thema werden.

(fes) Der VfB Korschenbroich startet in die neue Kreisliga-A--Saison ohne einen Abgang. Auf der Zugangsseite freut sich Trainer Andre Dammer vor allem über seine Rückkehrer: Tim Kamper, Tim Ehlen und Marcel Emler sind von ihren Auslandssemestern zurück und können wieder voll angreifen. Hinzu kommt Dejan Stojanovski, der nach einem Jahr vom TuS Liedberg zurück nach Korschenbroich wechselt und Andreas Birrewitz, der nach einer Pause noch einmal angreift. Die A-Jugendlichen kommen zunächst in der zweiten Mannschaft zum Einsatz, werden aber ihre Chance erhalten. „Wir sind etwas besser aufgestellt. Ich hoffe, wir haben höheren Konkurrenzkampf und verbessern uns“, sagt Dammer. Seine junge Mannschaft will er langfristig steigern und in Richtung Aufstieg aufbauen. In diesem Jahr ist das Ziel allerdings noch: „Platz 5 bis 8 – ein paar Plätze weiter hoch.“ Als Aufstiegskandidaten nennt Dammer Türkiyemspor Mönchengladbach, SC Hardt und den ASV Süchteln II.