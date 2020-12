2. Handball-Bundesliga : Patrick Hüter spielt und arbeitet bis 2024 für den TSV

Dormagen Der TSV Bayer Dormagen setzt seinen Weg fort, wichtige Spieler langfristig an sich zu binden. Kapitän Patrick Hüter hat sogar bis 2024 verlängert, er soll aber auch im Marketing für den Verein zum Einsatz kommen.

Handball-Zweitligist TSV Bayer Dormagen arbeitet kräftig an der Mannschaft der Zukunft. Nachdem in Gestalt von Jakub Sterba und André Meuser kürzlich bereits zwei Leistungsträger ihre Verträge um zwei Jahre verlängert hatten, zog jetzt Kapitän Patrick Hüter nach. Wobei er sogar ein neues Arbeitspapier bis 2024 beim TSV unterschrieb. Über die sportlichen Aktivitäten hinaus wird der 25-Jährige, der im Frühjahr sein BWL-Bachelorstudium erfolgreich abschloss, wichtige Aufgaben im Rahmen der Marketing-Aktivitäten der Handball-GmbH übernehmen und Marketing-Leiterin Jil Falkenstein insbesondere im Vertrieb unterstützen.

„Patrick bringt mit seiner Ausbildung und durch seine TSV-Verbundenheit seit der C-Jugend die idealen Voraussetzungen für diese Tätigkeit mit“, sagt Dormagens Handball-Geschäftsführer Björn Barthel. „Nicht nur als Kapitän unseres Zweitligateams verkörpert er alle TSV-blauen Attribute. Er lebt und denkt TSV seit vielen Jahren, so dass er sich zu einer starken Identifikationsfigur hier in der Region entwickelt hat.“ Patrick Hüter freut sich auf die weiteren Jahre mit dem TSV und hofft, dass „wir uns in dieser Zeit weiterentwickeln, damit die Ziele der Spieler und des Vereins erreicht werden können“. Schon am Mittwoch empfängt er mit den Dormagenern den VfL Lübeck-Schwartau zum nächsten Punktspiel, im Januar tritt er dann mi seinem Bruder Ian für die US-amerikanische Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Ägypten an.