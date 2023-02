Handball-Regionalliga Spieler bittet TV Korschenbroich um vorzeitige Vertragsauflösung

„Ich habe schon länger über einen Wechsel nachgedacht. Meine sportliche Entwicklung beim TVK ist nicht so abgelaufen, wie ich es mir gewünscht hätte, was sich bereits am Anfang der Saison in Form von wenig bis zu keiner Spielzeit geäußert hat. Das hat sich dann auch weiterhin durch die Saison gezogen, bis zum jetzigen Zeitpunkt“, erklärt Brakelmann. „Handball ist schon sehr lange ein Teil von meinem Leben und ein großer Bestandteil davon sind die Spiele, an denen ich natürlich aktiv teilnehmen und meine Mannschaft nach vorne bringen möchte. Dieser Teil fehlte das letzte halbe Jahr, was mir nach einiger Zeit auch etwas den Spaß am Sport genommen hat. Deshalb ist mir klar geworden, dass ich keine zweite Saison in Korschenbroich spielen möchte.“ Oliver Brakelmann kam erst im Sommer aus Rheinhausen, zuvor hatte er bereits für den Neusser HV und den HC Wölfe Nordrhein gespielt. Er dankte dem Sportlichen Leiter Klaus Weyerbrock und Trainer Gilbert Lansen dafür, dass sie ihm die Auflösung des Vertrages ermöglicht haben. „Ich wünsche dem Verein und den Jungs nur das Beste für die kommende Saison“, sagte Oliver Brakelmann, dessen Ziel noch unbekannt ist.