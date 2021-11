Tischtennis : Verletzungssorgen in Grevenbroich

Verletzt: Janos Pigerl vom TTC Grevenbroich. Foto: Jens Rustemeier

Rhein-Kreis Tischtennis: Der NRW-Ligist aus der Schloss-Stadt muss lange auf Janos Pigerl verzichten. Oberligist DJK Holzbüttgen steht vor schwerer Aufgabe in Düsseldorf.

Von Jens Rustemeier

Die Lage beim Tischtennis-Oberligisten DJK Holzbüttgen bleibt angespannt. Mit 3:9 Punkten stehen die Kaarster weiter auf einem Abstiegsplatz und am Samstag steht bei der Zweitvertretung von Borussia Düsseldorf die nächste schwere Aufgabe an: „Wir treffen auf eine junge Mannschaft, die in der Tabelle deutlich besser platziert ist als wir. Ich hoffe, dass wir zum ersten Mal in dieser Saison alle unser bestes Tischtennis zeigen können. Dann ist auch Sieg möglich. Ziel muss es sein, nicht mit leeren Händen nach Hause zu fahren“, sagt DJK-Spieler Nicolas Kasper. Alex Lübke, der in der Vorwoche fehlte, ist wieder mit dabei. Außer ihm und Kasper sollen Jan Medina und Vincent Arsand für die Punkte sorgen. Yang Li fällt weiter wegen Rückenproblemen aus.

In der NRW-Liga muss der TTC BW Grevenbroich vor seinem Doppelspieltag die nächste Hiobsbotschaft hinnehmen. Janos Pigerl hat sich beim Fußballspielen das vordere Kreuzband und den Innenmeniskus des rechten Knies gerissen. „Ich werde diese Saison keine aktive Rolle mehr spielen“, sagt Pigerl, der sein Team vor der harten Phase der Hinserie sieht. Die Schloss-Städter spielen am Samstag zunächst daheim gegen die TTG Netphen. Am Sonntag treffen die Blau-Weißen dann erneut an heimischen Tischen auf den ESV BR Bonn. „Am Samstag gegen Netphen müssen wir eine sehr gute Leistung zeigen, um einen Punkt zu holen. Oben und in der Mitte sind die Netphener nominell etwas stärker als wir, dafür haben wir unten Vorteile. Am Sonntag gegen Bonn sind wir recht deutlich favorisiert, insbesondere ab Position drei. Natürlich muss das Spiel erstmal gewonnen werden, aber wenn wir die Klasse halten wollen, sind die zwei Punkte eigentlich Pflicht“, so Janos Pigerl, der sich gerade erst von einem Fahrradsturz erholt hatte und nun lange ausfällt.