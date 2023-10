Verletzungspech vor Turn-Weltmeisterschaften Sarah Voss aus Dormagen „bereit Verantwortung zu übernehmen“

Voss‘ Verletzungsmisere begann schon kurz vor der Heim-EM voriges Jahr in München. Damals hatte sie sich einen Muskelfaserriss in der Wade zugezogen, biss aber auf die Zähne und holte mit der deutschen Mannschaft historisches EM-Bronze. Ein Erfolg, für den sie persönlich einen hohen Preis zahlte, denn die Weltmeisterschaften in Liverpool verpasste sie wegen der Nachwirkungen der Wadenblessur. Anschließend nahm Voss sich zwar die Zeit, um sich zu pflegen und der Start in die Saison 2023 verlief auch vielversprechend, doch die EM in der Türkei zeigte deutlich, dass sie noch weit von ihrem Leistungsmaximum entfernt war. Dann ein neuerlicher Rückschlag vor der DM in Düsseldorf, die sie wegen Entzündung im Sprunggelenk des linken Fußes verpasste. Dann zog sich Voss im Training eine gravierende Armverletzung zu, die sie sogar um die die WM-Teilnahme zittern ließ. Doch mit viel Fleiß und medizinischer Unterstützung wurde sie bis zur ersten WM-Qualifikation so fit, dass sie zumindest zwei Geräte absolvieren konnte, bei der zweiten WM-Qualifikation Mitte September bewältigte sie schon wieder das volle Programm und sendete das klare Signal, bereit für die Weltmeisterschaften in Antwerpen zu sein.