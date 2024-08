Handball 3. Liga Verletzung überschattet Sieg des TV Korschenbroich

Franz verletzte sich bei einem Angriff in der 20. Minute. Er rutschte weg und verdrehte sich das Knie. Am Freitag wird sich Franz beim Mannschaftsarzt des TVK vorstellen. „Nun müssen wir die Daumen drücken, schauen, was bei der Untersuchung rauskommt und hoffen, dass es nichts Schlimmeres ist“, sagte der neue TVK-Trainer Frank Berblinger nach dem Spiel. Vor der Partie standen ihm bis auf Ben Büscher, der weiterhin in der Reha an seinem Comeback nach einem Kreuzbandriss arbeitet, die restlichen Spieler zur Verfügung. Alle fünfzehn Akteure bekamen auch Spielzeiten in der Partie gegen die HSG Bergische Panther.