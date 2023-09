Fußball-Bezirksliga Verletztenmisere des VdS Nievenheim hält an

SG Rommerskirchen/Gilbach (13.) - Viktoria Buchholz (18.) Gegen das noch punktlose Schlusslicht Buchholz (Sonntag, 15.30 Uhr) will Rommerskirchen gegenüber der Niederlage in Lohausen (2:3) einiges besser machen: „Wir haben dort verdient nichts mitgenommen, weil wir einfach nicht gut waren. Möglicherweise haben wir den Gegner auf die leichte Schulter genommen. Daher hoffe ich, dass es uns eine Lehre ist“, befindet SG- Coach Frank Lambertz. Da die Gastgeber momentan unten drinstecken, würde ein Sieg etwas Luft verschaffen: „Wir brauchen etwas Futter auf die Abstiegsplätze, da wir in den folgenden zwei Spielen gegen Sparta Bilk und Kosova nicht unbedingt mit etwas Zählbarem rechnen“, erklärt Lambertz. Freilich dürfe sein Team den Gegner aber in keinem Fall unterschätzen und müsse von Beginn an 100 Prozent konzentriert sein. Außerdem gastiert am Sonntag (15 Uhr) der TSV Bayer Dormagen (11.) beim TuS Gerresheim (6.).