Sportsponsoring Verlässliche Partner für Sportler im Rhein-Kreis Neuss

Es begann mit einem Wortgeplänkel. Schauplatz: eine Podiumsdiskussion zum Thema Sport und Sportförderung im S-Forum der Sparkasse Neuss im Frühjahr 1999, knapp ein Jahr vor den Olympischen Spielen in Sydney. Auf dem Podium: unter anderem Eberhard Hücker, damaliger Geschäftsführer des Neusser Zeitungsverlages und Präsident der Stiftung Sport. In beiden Funktionen ein Freund klarer Worte – und die richtete er an diesem Abend an die Wirtschaftsunternehmen aus Neuss und Umgebung. Der Tenor: Sie engagierten sich zu wenig in der Förderung des heimischen Sports – und deshalb sei es kein Wunder, dass die Zahl der Olympia-Teilnehmer aus dem Rhein-Kreis rückläufig sei.