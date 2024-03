Fußball-Kreisliga A Verfolger siegen im Gleichschritt

SV Rosellen – TuS Grevenbroich 3:1 (1:0). Der SV Rosellen schlägt den TuS Grevenbroich und bleibt im Aufstiegsrennen an Uedesheim und Delhoven dran. Julian Schnock (25., 61.) und Sven Nitsch (50.) schossen den Gastgeber in Führung. Lars Faßbender gelang in der 66. Minute per Strafstoß nur noch der Anschlusstreffer.