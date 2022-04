Basketball : Verband streicht Spiel der Elephants in Herford ersatzlos

Grevenbroich Wegen defekter Korbanlage in Herford geht die letzte Partie der Grevenbroicher Basketballer in der Regionalliga nicht in die Wertung ein.

Obwohl am Abstieg nichts mehr zu machen war, hatten sich die Basketballer der NEW‘ Elephants auf ihren (vorerst) letzten Auftritt in der Regionalliga West gefreut. „Wir waren scharf drauf, noch mal zu spielen“, bestätigte Trainer Ken Pfüller. Doch die BBG Herford, die nun als Meister der Hauptrunde in die Play-offs um den Aufstieg in die Pro B geht, hatte andere Pläne. Weil sich der Klub aus Ostwestfalen-Lippe nach dem Defekt an seiner Korbanlage nicht in der Lage sah, eine Ersatzhalle zu beschaffen, strich der Westdeutsche Basketball-Verband (WBV) die für die Tabelle eh bedeutungslose Partie ersatzlos. So ganz nachzuvollziehen vermag Pfüller das freilich nicht. „Die Herforder konnten zwei von drei Spielen anderer Mannschaft in Ausweichhallen verlegen. Warum dann unser Spiel nicht?“ Auch das Angebot, das Match einfach in Grevenbroich auszutragen, habe Herford abgelehnt. Klar war für ihn von vornherein gewesen, „dass wir einer Verlegung um eine Woche nicht zugestimmt hätten.“ Einig waren sich die Klubs letztlich nur darin, die Begegnung dann lieber ganz ausfallen zu lassen. Pfüller: „Da der Bus schon gebucht war, hatten wir überlegt, das Wochenende stattdessen für eine Mannschaftstour zu einem Bundesliga-Spiel zu nutzen, diese Idee aber schnell wieder verworfen.“ US-Profi John Murry trat schon am Sonntag den Rückflug nach Chicago an. Im heimischen Indianapolis wartet er nun auf Angebote aus höherklassigen Ligen in Europa. Auch das aktuelle Team dürfte sich in alle Winde zerstreuen.