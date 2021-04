Wegen Corona : Verband annulliert die Fußball-Saison am Niederrhein

Der Ball im Netz - und da bleibt er vorerst auch, denn um Punkte wird am Niederrhein in dieser Saison nicht mehr gespielt. Foto: dpa/Friso Gentsch

Rhein-Kreis Erwartungsgemäß hat der Fußballverband Niederrhein (FVN) den Punktspielbetrieb am Montag ohne Wertung beendet. Wegen der Corona-Pandemie hatten bei den Amateuren schon seit November keine Spiele mehr stattgefunden.

Wirklich überraschend kommt die – ohnehin überfällige – Entscheidung nicht, so hatten sich zum Beispiel im Fußballkreis 5 Grevenbroich/Neuss schon Ende März 46 von 48 Vereinen in einer Videokonferenz dafür ausgesprochen, die Saison zu beenden. Ganz ähnlich war das Votum in den anderen Kreisen des FVN, aber auch am Mittelrhein und in Westfalen ausgefallen. „Es war deutlich zu spüren, dass die Vereine eine Fortsetzung der Saison nicht für realistisch und sinnvoll halten“, bestätigt FVN-Präsident Peter Frymuth: „Der Wunsch nach Planungssicherheit stand im Vordergrund.“ Mit Blickrichtung Nachwuchs fügte er jedoch hinzu: „Für das Vereinsleben und insbesondere für die Kinder und Jugendlichen wäre es wichtig, dass in den Verordnungen die Möglichkeit für den Trainingsbetrieb bestehen bleibt.“