Handball : Verbände unterbrechen den Spielbetrieb im Handball

Rhein-Kreis Neusser HV und TV Korschenbroich müssen sich schon wieder in Geduld üben.

Es hätte so schön sein können: Weil die Stadt Duisburg am Mittwoch als Reaktion auf die rasant gestiegenen Corona-Fallzahlen jeglichen Kontaktsport in ihren Hallen verboten hatte, spielten die Regionalliga-Handballer des Neusser HV sogar mit den Gedanken, den plötzlich heimatlos gewordenen OSC Rheinhausen am Sonntag in der nach einem beträchtlichen Wasserschaden frisch reparierten Hammfeldhalle zu empfangen – und sich damit zum ersten Mal in dieser Saison ihrem Publikum zu präsentieren. Doch daraus wird nichts, denn am Donnerstag entschieden die Handballverbände Niederrhein und Mittelrhein sowie der Handballkreis Düsseldorf, den Spielbetrieb in allen Ligen bis zum 15. November zu unterbrechen.