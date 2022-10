Leichtathletik : Wassertreten statt Kilometer sammeln

Aktuell ist Tanja Spill häufiger beim Alternativtraining in der Dormagener Römertherme anzutreffen. Foto: Spill

Dormagen Der Start bei der Leichtathletik-EM in München Ende August war der bisherige Karrierehöhepunkt der Dormagenerin Tanja Spill. Dafür zahlt sie aber einen hohen Preis. Sie laboriert gerade an einem Teilriss einer Sehne im linken Fuß.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von David Beineke

Zu behaupten, Tanja Spill hätte in ihrer Karriere als Leistungssportlerin schon viele Rückschläge verkraften müssen, ist schon fast eine Untertreibung. Was die 800-Meter-Spezialistin aus den Reihen des TSV Bayer Dormagen in den vergangenen Jahren an Negativerlebnissen durchgemacht hat, ist schon extrem. Zwei hauchdünn verpasste Olympische Spiele (Rio de Janeiro und Tokio) sowie eine lange Ausfallzeit wegen einer Operation am rechten Fuß sind da nur Spitze des Eisbergs. Aktuell ist es der linke Fuß, der ihr Probleme macht. Ein Teilanriss der Plantarsehne macht Laufen aktuell unmöglich und gefährdet sogar die Hallensaison.

Allen bisherigen Pechsträhnen gemein ist allerdings, dass sich die Dormagenerin davon nicht unterbekommen ließ, aufgeben war nie eine Option für sie – so auch dieses Mal. Doch eine Besonderheit hat die aktuelle Verletzung schon. Es war eine mit Ansage, so dass sich der Fust bei der 26-Jährigen auch in Grenzen hält. Mit Ansage deswegen, weil sich die ersten Beschwerden an der großen Sehne im linken Fuß in Form einer Entzündung schon im März bemerkbar machten. Ein weiterer Arztbesuch brachte dann sogar einen kleinen Einriss zum Vorschein, was zumindest ein Grund dafür gewesen sein mag, wieso Tanja Spill Ende Juni bei den Deutschen Meisterschaften in Berlin weit unter ihren Möglichkeiten blieb. Doch auch danach erlaubte der Wettkampfkalender keine Pause, schließlich war eine Teilnahme an den Europameisterschaften in München das Traumziel für die Freiluftsaison 2022. Fast wäre auch dieser Traum geplatzt, doch die Dormagenerin warf noch mal alles in die Waagschale und qualifizierte sich auf den letzten Drücker. Inklusive des Vorlaufs in München war das offenbar zu viel für den linken Fuß. „Es ist schwer zu sagen, in welchem Rennen der Teilriss passiert ist. Die Belastung war im Vorfeld der EM einfach sehr groß, danach bin ich direkt zum Orthopäden gegangen“, erklärt Spill.

Info Fußsehne kann Sportlern Schmerzen bereiten Anatomie Die Plantarsehne (auch Fußsohlensehne) befindet sich zwischen Fußballen und Ferse an der Fußsohle. Sie ist dafür zuständig, das Fußlängsgewölbe zu stabilisieren und ermöglicht das Beugen der Zehen. Probleme Durch starke Belastungen wie etwa extremes Laufen kann es zu krankhaften Veränderungen wie der Plantarfasziitis (Plantarsehnenentzündung) oder einem Fersensporn (Entzündung am Sehnenansatz) kommen. Im Extremfall kann die Sehne anreißen oder auch komplett reißen.

Seitdem trägt sie eine dicke Schiene, die jegliche Belastung für den lädierten Fuß verhindert. An ein für diese Jahreszeit normales Aufbautraining ist somit nicht zu denken. „Aber ich bereue nichts. Dieses Risiko bin ich zusammen mit meinem Trainer bewusst eingegangen“, sagt Tanja Spill. Schließlich ist sie sich bewusst, dass Leistungssport in vielen Phasen nicht unbedingt gesund ist. „Deswegen muss man manchmal auch unvernünftige Entscheidungen treffen, wenn es darum geht, die Karriere voranzutreiben“, betont die 26-Jährige. Relativ entspannt ist sie aktuell, weil die Verletzung in einer Phase fällt, in der zunächst eine kleine Pause anstand und dann ein kompletter Neuaufbau für die nächste Saison eingeleitet wurde. In dem würde sie auch ohne Verletzung nur im Bereich der Grundlagenausdauer trainieren. Das macht sie dann jetzt eben, indem sie im Wasser Aquajogging betreibt und auf der Rolle Fahrrad fährt, um die Belastungen für den Fuß möglichst gering zu halten.