Fußball-Kreisliga A : VdS Nievenheim stürzt den Primus

Traf im Topspiel für den VdS Nievenheim: Kevin Scholz. Foto: Fupa

Rhein-Kreis Rosellens A-Liga-Fußballer nutzten die Niederlage des SVG Grevenbroich, um selbst die Tabellenführung zu übernehmen. Der SV Glehn setzte seine Erfolgsserie fort.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Felix Strerath

Am 16. Spieltag der Fußball-Kreisliga A besiegte Nievenheim den SVG Grevenbroich im Topspiel – der SV Rosellen nutzte das aus und springt kurz vor Weihnachten an die Tabellenspitze. Dem TuS Grevenbroich gelang der nächste Befreiungsschlag.

SVG Grevenbroich – VdS Nievenheim 0:2 (0:0). Der VdS Nievenheim setzte sich im Gipfeltreffen mit 2:0 durch. Für den SVG begann das Spiel denkbar schlecht. Erst musste Stümer Muhammed-Batuhan Dogan nach nur fünf Minuten verletzt vom Platz gehen, dann sah Muammer Sarimese in der 37. Minute die Rote Karte für eine Schiedsrichterbeleidigung. Nach der Pause traf Kevin Scholz (50.) zur Führung und legte in der Nachspielzeit vom Elfmeterpunkt nach. „Das war sehr glücklich, aber das ist mir grad komplett egal“, sagte VdS-Coach Daniel Köthe und erklärte: „SVG hat auch in Unterzahl sehr viel Druck gemacht. Über ein Remis hätten wir uns nicht beschweren können.“ Gegenüber Erkan Akan sah das ähnlich: „Wir hätten auch in Unterzahl gewinnen können, das große Problem war unsere Chancenverwertung“, bemängelte er.

SV Bedburdyck/Gierath – SC Grimlinghausen 0:1 (0:0). Das Geburtstagskind Kevin Wieland ließ Grimlinghausen jubeln. Eigentlich pausiert Wieland und sprang nur ein, weil Trainer Milad Bastanipour einige Kicker verletzt fehlten. In der 82. Minute hatte Wieland dann seinen großen Auftritt und erzielte in „Thomas-Müller-Manier“ den 1:0-Siegtreffer. „Das war ein klassisches 0:0-Spiel, heute war das Glück aber auf unserer Seite“, so Bastanipour. In der Nachspielzeit verpasste Gierath den Ausgleich denkbar knapp, traf nur die Latte.

SV Glehn – TuS Hackenbroich 2:1 (1:1). Der SV Glehn bleibt im sechsten Spiel in Folge ungeschlagen und klopft oben an. Fabian Zierau (24.) erzielte die Führung, Dominik Linden (37.) glich aus. Erst in letzter Minute traf Abwehrhüne Philipp Homberg nach einer Ecke von Marvin Demasi zum 2:1. „Wir hätten das Spiel schon in der ersten Halbzeit klarmachen können, sind deshalb nun um so glücklicher, dass es noch geklappt hat“, so Trainer Stefan Laucke, der klare Ambitionen anmeldet: „Wir schielen schon noch auf Platz vier.“

VfR Neuss – TuS Grevenbroich 2:6 (1:3). In einem Duell zweier Verein, die schon wesentlich bessere Zeiten erlebt haben, ist dem TuS Grevenbroich unter dem neuen Trainer Michele Fasanelli der nächste Befreiungsschlag gelungen. Die Neusser gingen noch durch Faith Karabas (29.) in Führung, in der 40. Minute gelang Murat Köktürk aber der Ausgleich. Martin Hermel (41.) und erneut Köktürk (45.+1) legten direkt nach. „Murat hat am Anfang drei Hundertprozentige vergeben. Das kennt man so von ihm gar nicht“, sagte Fasanelli. Dass er es aber immer noch drauf hat, stellte Köktürk dann wieder einmal eindrucksvoll unter Beweis und legte in Hälfte zwei seine Treffer drei, vier und fünf nach. Florian Hillebrand erzielte das zwischenzeitliche 2:4. „Dieser Sieg war sehr wichtig für uns“, so Fasanelli.

FC Zons – VfR Büttgen 3:1 (2:1). Marcel Wedemann (6.) und Martin Schiefer (13.) schossen Zons schnell auf die Siegerstraße, Maik Mosheim (45.) hielt Büttgen im Spiel. „Wir haben die ersten 25 Minuten nicht am Spiel teilgenommen, sind dann aber besser reingekommen“, sagte Büttgens Trainer Nils Heryschek. Gegenüber Thomas Boldt ärgerte sich darüber, dass seine Jungs die Partie nicht früher entschieden. Erst der Treffer von Niko Baum (84.) sorgte für die klare Verhältnisse. „Als wäre er nie weggewesen“, kommentierte Boldt. Eigentlich spielt Baum in der dritten Mannschaft und wird das wohl auch für den Rest der Saison tun.

VfL Jüchen/Garzweiler II – FC Delhoven 0:5 (0:2). Vier Treffer von Max Ohm und ein Tor von Daniel Errens bescherten Delhoven einen souveränen Auswärtssieg. „Das war ein super Spiel von meinen Jungs, sie haben alles gegeben“, so Trainer Carsten Müller.