Minigolf : „Fernsehstar“ gewinnt Minigolf-Turnier

Dormagen Die Weltranglistenerste Vanessa Peuker siegt beim Turnier ihres Stammvereins BGC Dormagen.

Zumindest für Vanessa Peuker. Denn die Dormagenerin, die seit drei Monaten die Weltrangliste anführt – gewertet werden von der World Minigolf Sport Federation die Ergebnisse der vergangenen drei Jahre, so dass ihr diese Position noch einige Zeit sicher ist – ist im Moment auf allen (Fernseh-)Kanälen zu sehen. In der „Sportschau“-Serie „Tipps vom Profi“ zeigt sie, wie man richtig mit Ball und Schläger umgeht. Und bei Sky Sport stellte sie sich zum Duell mit Sky-Reporter Sascha Bacinski.

Gedreht wurde auf der Anlage des BGC Dormagen an der Haberlandstraße. Dort hat die 26-Jährige, die als Erzieherin in einem Kinder- und Jugendzentrum ihres Heimatortes arbeitet, das Spiel gelernt, das sie inzwischen bis zur Perfektion beherrscht, ehe sie zum MGC Dormagen-Brechten wechselte, mit dessen Damen-Mannschaft sie im Vorjhr nur knapp den DM-Titel verpasste.

Als der BGC am vergangenen Wochenende ein Turnier auf seiner Anlage ausrichtete, war deshalb die Weltranglisten-Erste selbstverständlich mit von der Partie. Und zeigte auch hier ihre Klasse, denn mit 69 Schlägen gewann Vanessa Peuker unangefochten vor Alexandra Fischer vom MSC Bad Godesberg, die 86 Schläge benötigte. Auch in der Herrenkonkurrenz blieb der Sieg in Dormagen: Robin Hettrich aus dem Bundesliga-Team des MGC, dem aktuellen Deutschen Mannschaftsmeister, setzte sich mit 64 Schlägen vor Markus Vogt (68, BGC Schloss Paffendorf) und Thomas Ziegler (71, BGSV Kerpen) durch.