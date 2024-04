Fußball-Landesliga Unterhaltsames Derby in Holzheim ohne Gewinner

Die reagierten, indem sie nach der Hereinnahme von Pascal Schneider hinten mit drei Innenverteidigern auf eine Dreierkette umstellten, dennoch gab es nur noch selten Entlastung bei einigen Konterversuchen. So war es nur zwangsläufig, dass in der in der Schlussphase der Ausgleich fiel. Das Wie war aus Sicht der HSG aber ärgerlich. Denn einen hohen Ball der Jüchener in den Strafraum klärte Jan Schumacher per Kopf, kam dabei aber nur bis an die Strafraumgrenze, wo Nils Friebe lauerte und den Ball per flachem Volleyschuss zum 2:2 (82.) in die Maschen schoss. „Jüchen hat einfach viel Qualität, hat es gut gemacht und hat auch verdient den Ausgleich erzielt“, meinte Hamid Derakhshan.