Special Olympics : „Team Andi“ gewinnt mit Neusser Hilfe

Das lässt sich getrost als perfektes Timing bezeichnen: Bevor Covid-19 auch das sportliche Miteinander unmöglich machte, trafen sich Bastian Oczipka, beim Bundesligisten FC Schalke 04 beschäftigter Fußballprofi, und Tennis-Star Andreas Mies, an der Seite von Doppelpartner Kevin Krawietz Gewinner der French Open 2019, in Köln zum zweiten Teil der Unifed Challenge von Special Olympics NRW. Mit dabei in Christoph Schmitz, Louis Kleemeyer (beide NTC Stadtwald) und Patrick Haberland (TC Grün-Weiß) auch drei Tennisspieler aus Neuss.