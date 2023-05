Handball-Regionalliga TV Korschenbroich macht sich früh auf den Weg

Verzichten müssen die Gäste auf Kreisläufer Maximilian Tobae, für den in den letzten Spielen Philip Schneider auflaufen wird. Oliver Brakelmann wird ebenfalls fehlen, weil er sich im Laufe der Woche privat beim Sport verletzt hat. Schwerwiegend ist auch der Ausfall von Regisseur Mats Wolf, der mindestens sechs Wochen pausieren muss. „Mats hat eine Fußverletzung am rechten Innenband und die Sehnen sind dort auch noch beidseitig entzündet“, weiß Lansen zu berichten. „Es hört sich zwar vielleicht etwas komisch an, aber für uns ist das momentan der beste Zeitpunkt. Nach der Niederlage gegen Aachen werden wir die Saison auf einem richtig guten zweiten Platz abschließen, denn weder nach oben noch nach unten wird sich tabellarisch etwas ändern. So kann Mats seine Verletzung in Ruhe auskurieren und ist aller Voraussicht nach zu Beginn der Vorbereitung wieder fit. Es wird bestimmt schwer, die Ausfälle zu kompensieren, aber wir müssen halt das Beste daraus machen. Wie Stephan mir berichtete, sind die Jungs gut drauf und hatten beim Training viel Spaß. Die, die noch übrig geblieben sind, müssen es nun richten und wollen unbedingt noch vier Punkte holen.“