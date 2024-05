Tragödie an Christi Himmelfahrt Jugendfußballer des BV Weckhoven stirbt auf dem Platz

Vereinsvorsitzender Robert Meyen lobt ganz ausdrücklich das Verhalten der Beteiligten vor Ort. „Alle haben sich großartig verhalten.“ Der Veranstalter brach das Turnier natürlich sofort ab. Wieder zurück in Weckhoven wurden Mannschaft und Trainer durch die Notfallseelsorge Neuss betreut. „Mich macht extrem stolz, wie bewusst sie in den Verarbeitungsprozess hineingehen“, sagt Meyen, der zugibt: „Auch mich hat das Ganze ziemlich aus der Bahn geworfen.“ Cartelo sei ein Teil der BVW-Familie gewesen und sollte im Sommer an einem Sichtungscamp in Athen teilnehmen.