Fußball-Halbzeitbilanzen Unentschieden-König Wevelinghoven muss kämpfen

Ausblick Nach der ernüchternden Hinrunde hat für den Bezirksliga-Absteiger ein Ziel Priorität: „Wir wollen uns so schnell wie möglichen von unten absetzen“, sagt Haep. Am 16. Januar bittet Haep zum Trainingsauftakt. In der Vorbereitung stehen dann insgesamt acht Testspiele an: TSV Meerbusch II (Bezirksliga, 21. Januar, 15 Uhr), OSV Meerbusch (Bezirksliga, 26. Januar, 19.30 Uhr), Rheydter SV (Kreisliga A, 28. Januar, 15 Uhr), DJK Giesenkirchen (Kreisliga A, 4. Februar, 15 Uhr), VfR Neuss (Kreisliga C, 07. Februar, 20 Uhr), TuS Reuschenberg (Kreisliga B, 18. Februar, 15 Uhr), SV Schelsen (Kreisliga A, 25. Februar, 15 Uhr). Zum Auftakt des neuen Jahres geht es in der Liga dann im Heimspiel gegen Germania Grefrath (3. März, 15.30 Uhr).