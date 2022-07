Tennis : Unentschieden fühlt sich wie ein Sieg an

Thomas Fabbiano ging im Duell mit Flavio Cobolli ans Limit, unterlag am Ende aber im Match-Tie-Break. Dafür brillierte er im Doppel. Foto: Foto: Judith Michaelis (jumi)

Neuss In einem Thriller liegt der TC BW Neuss gegen den HTC BW Krefeld nach den Einzeln mit 1:3 zurück, gewinnt jedoch beide Doppel und sichert sich mit dem 3:3 noch den im Abstiegskampf der Tennis-Bundesliga enorm wichtigen Punkt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Sitterle

Nach einem Wechselbad der Gefühle und dem eigentlich nicht mehr für möglich gehaltenen 3:3-Unentschieden gegen das zwar weiterhin sieglose, aber brandgefährliche Schlusslicht HTC BW Krefeld wusste Abraam Savvidis erst mal gar nicht, wohin mit seinen Emotionen. „Junge, Junge, Junge“, stöhnte der Vorsitzende des Tennis-Bundesligisten TC BW Neuss, „dieser Spieltag hat mich ein paar Jahre meines Lebens gekostet.“

Auf ein Happy End hatte nämlich zunächst gar nichts hingedeutet. Das die Hausherren aus der ersten Einzel-Runde ohne Punkte gehen würden, seit so nicht zu erwarten gewesen, sagte Savvidis. Sicher, der von Krefeld gegen Dmitriy Popko aufgebotene Italiener Stefano Travaglia ist in der ATP-Weltrangliste als Nummer 155 (Anfang 2021 noch 60) zwar höher gelistet als der Kasache (179), durchlebt gerade jedoch eine ordentliche Durststrecke. Auch in der Bundesliga stand er bis Sonntag bei einer Bilanz von 1:7 Spielen (1:3 im Einzel, 0:4 im Doppel). „Da haben wir uns also durchaus was ausgerechnet“, verriet der Neusser Teamchef Clinton Thomson. Und nach dem mit 6:2 gewonnenen ersten Satz schien der Plan aufzugehen. Thomson: „Travaglia hatte überhaupt keinen Rhythmus, kam gar nicht ins Match.“ Doch dann verlor Popko plötzlich ohne ersichtlichen Grund seinen Drive, schenkte den zweiten Satz im Tiebreak trotz 3:1-Führung mit 4:7 her und gab den anschließenden Match-Tie-Break nach zwei Doppelfehlern mit 4:10 ab.

Info TC BW Neuss - HTC BW Krefeld 3:3 (1:3) Einzel: Sousa, Pedro - Varillas, Juan Pablo 6:4, 6:3; Popko, Dmitriy - Travaglia, Stefano 6:1, 6:7, 4:10; Fabbiano, Thomas - Cobolli, Flavio 6:7, 6:2, 4:10; Hoang, Antoine - Gaio, Federico 6:7, 2:6 Doppel: Popko/Fabbiano - Varillas/Cobolli 6:2, 6:7, 10:8; Sousa/Hoang - Travaglia/Gaio 1:6, 6:4, 12:10 Die anderen Spiele: Rochusclub Düsseldorf - TC Bredeney 4:2 (2:2); TK GW Mannheim - Rosenheimer Unterstützungskasse 4:2 (2:2); TC Großhesselohe - Badwerk Gladbacher HTC 5:1 (3:1); BASF TC Ludwigshafen - Kurhaus Lambertz Aachen 2:4 (2:2) Tabelle: 1. Rochusclub Düsseldorf 6 Spiele, 57:28 Sätze, 11:1 Punkte; 2. TC Großhesselohe 6, 55:28, 8:4; 3. TK Kurhaus Lambertz Aachen 6, 46:40, 8:4; 4. TK GW Mannheim 6, 45:37, 7:5; 5. TC Bredeney 6, 45:39, 7:5; 6. Badwerk Gladbacher HTC 6, 43:39, 7:5; 7. Tennis Ewige Liebe BW Neuss 6, 41:42, 5:7; 8. Rosenheimer Unterstützungskasse 6, 29:56, 3:9; 9. BASF TC Ludwigshafen 6, 30:53, 2:10; HTC Blau-Weiß Krefeld 6, 29:58, 2:10 Der nächste Spieltag: Sonntag, 7. August, 11 Uhr: HTC Blau-Weiß Krefeld - TC Großhesselohe, Kurhaus Lambertz Aachen - Rochusclub Düsseldorf, Badwerk Gladbacher HTC - Ewige Liebe BW Neuss, Rosenheimer Unterstützungskasse - BASF TC Ludwigshafen, TC Bredeney - TK GW Mannheim

Auch der beim Sieg eine Woche zuvor über Bredeney noch so überzeugende Franzose Antoine Hoang ging dem Italiener Federico Gaio nach ganz starkem Einstieg in die Partie mit 6:7 und 2:6 auf den Leim. Ein Leistungsabfall, der nicht nur Teamchef Marius Zay ratlos machte. „Wir haben uns im Match nur gegenseitig angeguckt und uns gefragt: ,Was macht Antoine denn da?’“, stellte Savvidis einigermaßen fassungslos fest. Der 0:2-Rückstand war auch darum niederschmetternd für die Gastgeber, weil Krefeld als klarer Favorit in die beiden nächsten Einzel ging. So kam Pedro Sousa aus einer Verletzung und ist in der Weltrangliste nur noch auf Position 430 aufgeführt. Doch der schon 34-jährige Portugiese versteht sein Handwerk immer noch. Den von Krefeld in dieser Saison erstmals aufgebotenen Peruaner Juan Pablo Varillas (ATP-Platz 109) rang er mit 6:4 und 6:2 nieder. Savvidis hat nun die Hoffnung, „dass er uns in den nächsten Wochen noch sehr helfen wird.“

Auch am Aufritt von Thomas Fabbiano beim 6:7, 6:2 und 4:10 im rein italienischen Duell mit Flavio Cobolli hatte der Vorsitzende nichts auszusetzen. Seine Einschätzung: „Der 20 Jahre alte Krefelder geht gerade durch die Decke, von dem werden wir in Zukunft noch sehr viel hören.“ Auch Thomson beeindruckte der erstaunlich konstante Auftritt des 133. der Weltrangliste sehr: „Er hat sich im gesamten Match kaum mal einen Fehler geleistet. Und wenn doch, dann nie mehr als zwei hintereinander.“ Trotzdem hatte der unermüdliche Fabbiano seine Chancen, lag alleine im ersten Satz zweimal mit Break vor. Dass die Neusser in den vier Einzeln am Sonntag alle fünf gespielten Tiebreaks oder Match-Tie-Breaks verloren, bestätigte im Übrigen nur den Trend. „Da sieht unsere Bilanz in dieser Saison wirklich nicht gut aus“, räumte Thomson ein.

Für die beiden Doppel hieß das: verlieren verboten! Für Thomson kein unmöglicher Auftrag. Doch dann waren Sousa/Hoang gegen Travaglia/Gaio chancenlos, gingen im ersten Satz mit 1:6 unter und gerieten im zweiten Durchgang schnell mit 1:4 ins Hintertreffen. Popko/Fabbiano fertigten Varillas/Cobolli im ersten Satz zwar mit 6:2 ab, machten im Tiebreak des zweiten Satzes aber nach einer 5:0-Führung keinen Punkt mehr und mussten in den Match-Tie-Break.