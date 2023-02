Fußball-Landesliga Kapellen und Holzheim starten mit Unentschieden

SG Unterrath – Holzheimer SG 3:3 (0:2). Die HSG startete unfreiwillig mit neuen Verantwortlichkeiten im Trainerteam ins neue Fußballjahr. Weil Cheftrainer Hamid Derakhshan wegen Problemen mit seinen Flügen nicht rechtzeitig von einer Dienstreise zurückkehrte, übernahmen Patrick Becker, Stefan Schellenberg und Thomas Rodoniklis in Personalunion seinen Job. „Hätte mir jemand vorher den Punkt angeboten, hätte ich ihn angenommen. Aber nach dem Spielverlauf ist das Unentschieden natürlich bitter“, erklärte Patrick Becker mit Blick auf die 2:0-Pausenführung der Holzheimer. Die Überlegenheit der Gäste münzte in den ersten 45 Minuten der dieses Mal auf der rechten, offensiven Außenbahn aufgebotene Maurice Heylen mit einem Doppelpack in Tore um. Gar nicht gut tat den Holzheimern dann allerdings, dass der angeschlagen ins Spiel gegangene Pascal Schneider in der Pause vom Feld musste. Dadurch mussten die personell arg gebeutelten Gäste in Ermangelung eines gelernten Innenverteidigers im Team rotieren und verloren im Zentrum an Aggressivität und Zugriff aufs Spiel. Das nutzten die Unterrather zum ersten Mal in der 62. Minute, als Kelsey Duah Ramstijn auf 1:2 verkürzte. Auch als Yannick Joosten wenig später wieder den alten Abstand herstellte, gaben die Gastgeber nicht auf. Zunächst war es Daniel Lee, der in der 73. Minute ausnutzte, dass die HSG mehrfach die Chance verpasste, den Ball im Strafraum zu klären. Er verkürzte auf 2:3. Sechs Minuten vor Schluss war es dann Zissis Alexandris, der die Bemühungen Unterraths mit einem kuriosen Treffer belohnte. Nach einer eher schlecht geschossenen Ecke, tauchte er am Rand des Fünfmeterraums ab und verlängerte den Ball per Kopf ins lange Eck des HSG-Tors. „Unterrath hat viel Qualität im Team, wir haben dem Gegner nach der Pause zu viele Freiräume gelassen“, resümierte Patrick Becker.