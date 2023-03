3. Tischtennis-Bundesliga Krimi in Holzbüttgen endet unentschieden

Die Partie verlief von Beginn an ausgeglichen. In beiden Eingangsdoppeln ging es über die volle Distanz. Während Iolanta Yevtodii und Lisa Scherring zunächst gegen Stelting/Jaschin einen 0:2-Rückstand aufgeholt, dann aber im fünften Satz mit 7:11 den Kürzeren gezogen hatten, setzten sich Martyna Dziadkowiec und Karlijn van Lierop gegen Chen/Peter im Entscheidungssatz mit 11:5 durch. Auch im Einzel entwickelten sich weitere packende Fünfsatz-Spiele. Martyna Dziadkowiec verlor 2:3 gegen Angelika Janik. Iolanta Yevtodii siegte im entscheidenden Durchgang mit 11:4 gegen die Nummer eins Chen Lichen. Danach verlor Lisa Scherring, die für Jana Vollmert ins Team gerückt war, trotz mehrfacher Führung am Ende ohne Satzgewinn gegen Sarah Peter. Am Nachbartisch demonstrierte dagegen Karlijn van Lierop mit ihrem 3:0-Sieg gegen Sienna Stelting ihre Stärke. Iolanta Yevtodii sorgte mit ihrem 3:1-Sieg gegen Janik für die 4:3-Führung und Martyna Dziadkowiec erhöhte nach einem „Fünfsatz-Fight“ gegen Chen auf 5:3. Da van Lierop ihre Partie gegen Peter in vier Sätzen verlor, lief es auf einen Showdown im letzten Einzel hinaus. Nach verlorenem ersten Satz kämpfte sich Scherring gegen die erst 14-jährige Sienna Stelting zurück ins Spiel. Nach einem nervenaufreibenden Duell mit langen Ballwechseln musste sich Scherring mit 1:3-Sätzen geschlagen geben, so dass es zu einem insgesamt gerechten Remis der beiden Teams kam.