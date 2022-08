Vor dem Fußballstart: SC Grimlinghausen : Neuer Cheftrainer treibt Umbruch voran

Grimlinghausen Die jungen Neuen im Team des A-Ligisten haben sich in der Vorbereitung schon sehr gut integriert. Coach Martin Lürken traut ihnen den Sprung in die Startelf zu.

Zudem ist Rene Kaufmann als Co-Trainer mit an Bord, der die Talente bis zur B-Jugend noch betreute. Bei der Integration der Neuen ist das sicherlich ein großer Vorteil. „Die Jungs wurden von der Mannschaft sehr gut aufgenommen und sind sofort eingeschlagen. Alle sind schon direkt Kandidaten für die Startelf. Sie fallen sehr positiv aus und machen uns unberechenbarer“, berichtet Trainer Martin Lürken. Das gilt aber auch für Murat Dogan, den Grimlinghausen als routinierten Stürmer dazu geholt hat. „Murat bringt uns im Angriff die Erfahrung, die wir mit den Abgängen verloren haben“, so Lürken und weiter: „Wir haben uns Qualitativ und in der Breite verstärkt. Alle sind eine direkte Verstärkung.“

In der Vorbereitung liegt der Fokus darauf, eine Grundlage für die neue Saison zu schaffen und die Spielweise weiterzuentwickeln. „Wir haben unseren Fußball verändert. Wir wollen nicht mehr nur verteidigen, sondern wollen mehr selbst die Initiative ergreifen“, erklärt Lürken. In den Testspielen klappte das schon phasenweise sehr gut: Gegen den PSV Neuss (Kreisliga B) gab‘s einen 3:0-Erfolg, gegen den OSV Meerbusch (Kreisliga A) ein 3:3 und gegen den DJK Hehn (Kreisliga A) einen 5:2-Sieg. Neuzugang Kaufmann war in allen drei Testspielen erfolgreich. Als Ziel gibt Martin Lürken einen einstelligen Tabellenplatz aus – unter der Bedingung, dass man von großen Ausfällen verschont bleibt. Aus dem Abstiegskampf will man sich unbedingt raushalten. Los geht’s für Grimlinghausen schon am Donnerstag (11. August). Danach steht in Grimlinghausen das Schützenfest an.