Hockey : Um ganz oben dranzubleiben, muss Schwarz-Weiß gewinnen

Kapitän Jan Mausberg (r.) tritt mit dem HTC SW Neuss am Samstag beim DHC Hannover an.

Neuss Am Samstag ist der Hockey-Zweitligist aus Neuss beim DHC Hannover gefordert. Das Hinspiel gewann das Team von Trainer Matthias Gräber mit 4:2.

Na klar, Sebastian Draguhn ist auch mit inzwischen 35 Jahren eine Art Lebensversicherung für den HTC SW Neuss – und zwar mehr denn je: Am vergangenen Wochenende war der Jurist und zweifache Familienvater an den Punktgewinnen in Heimfeld (7:2) und zu Hause gegen Düsseldorf (4:4) mit acht Treffern beteiligt. Insgesamt gehen in dieser Saison damit 24 der 54 von seiner Mannschaft bislang erzielten Tore auf sein Konto.

Und doch: Schwarz-Weiß kann’s zur Not auch ohne den Weltmeister von 2006. Zum Beispiel beim 4:2-Erfolg am zweiten Spieltag gegen den DHC Hannover. Das ist deshalb von Interesse, weil am Samstag (14 Uhr) in Niedersachsen das Rückspiel auf dem Programm steht – diesmal mit Sebastian Draguhn. Daraus einen Spaziergang an der Leine abzuleiten, käme Trainer Matthias Gräber freilich niemals in den Sinn. Natürlich, um ganz oben dranzubleiben, sei dort ein Sieg Pflicht, doch dafür müssten seine Jungs bereit sein, hart ans Limit zu gehen. „Denn die sind schon griffig, bissig und fit.“ In die junge Mannschaft von Trainer Mike Wiebe, die mit 17 Punkten der gröbsten Abstiegssorgen ledig ist, passt auch der Neusser Clemens Hüsch perfekt hinein. Ob er am Samstag dabei sein kann, ist allerdings fraglich, stehen für ihn und einige seiner Teamkollegen doch an der Medizinischen Hochschule (MHH) Hannover wichtige Prüfungen an. Der quasi auf den letzten Drücker vorgebrachten Bitte, die Partie um drei Stunden nach hinten zu verlegen, konnten die Gäste indes nicht entsprechen. „Das ist dann schon ein bisschen zu kurzfristig“, begründete Gräber.