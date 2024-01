Extremsport Hochleistungssport bei subtropischem Klima in Taiwan

Um 22 Uhr, beim „Zwölf-Stunden-Split“ – standen 124 Kilometer auf ihrem „Tacho“, was im Gesamtergebnis für Rang 113 reichte. Unter 111 gestarteten Frauen belegte sie Platz 31. „Bis zum 100-Meilen-Split nach 16 Stunden und Gesamtplatz 91 lief es für mich sehr gut – ich war bis dahin 161 Kilometer gelaufen und voll im Plan. Einige der schnellen Damen vom Rennbeginn waren zu diesem Zeitpunkt schon ausgestiegen.“ In der Nacht machte ihr die Kälte zu schaffen, zudem übersah sie in der Dunkelheit ein Loch im Asphalt und stürzte. „Auch mein Magen war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr in Bestform – und so liefen die letzten Stunden nicht mehr ganz so rund.“ Am Ende hatte sie etwas mehr als 220 Kilometer geschafft. Mit genau 220,389 Kilometern, was einem Schnitt von 9,183 Stundenkilometern entspricht, lag sie in der Damenwertung auf Platz 28. Ihre Teamkollegin Katrin Gottschalk erreichte als beste Deutsche auf Rang 92 220,481 Kilometer, also nur ganze 92 Meter mehr. Im Vergleich zur auf Platz 45 abgeschlossenen 24-Stunden-WM 2019 in Frankreich vermochte sich Simone Durry um satte 17 Kilometer zu verbessern. Ihr Fazit: „Ich wäre vorher nie auf die Idee gekommen, nach Taiwan zu reisen. Aber schon nach nur kurzer Zeit habe ich mich dort sehr wohl gefühlt und bin immer noch von der Freundlichkeit der Menschen angetan. Während der 14 Tage blieb zwischendurch auch ein bisschen Zeit für Ausflüge über die Insel – was für ein schönes Land!“