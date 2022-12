Neusser Schlittschuh-Klub Ulrich Giesen macht beim NSK als Vorsitzender Schluss

Weil seine Erfahrung und seine Expertise auch in Zukunft gebraucht werden, erleichterte die Mitglieder das Versprechen, „nicht einfach so alle Griffel fallenzulassen. Ich werde auch in Zukunft dem neuen Vereinsmanagement noch aktiv mit Rat und Tat zur Seite stehen.“ Die Organisation des „Cup of Neuss“ vom 10. bis 12. Februar in der Südparkhalle ist ihm eine Herzenangelegenheit. Zu diesem weltweit gelisteten ISU-Wettbewerb for synchronized Skating in Kombination mit den Deutschen Meisterschaften im Synchroneiskunstlaufen erwartet die Quirinusstadt mehr als 1000 Sportler und Sportlerinnen. „Das ist ein Top-Event für Neuss“, möchte Ulrich Giesen, den die Wahl zum Ehrenvorsitzenden des Neusser Schlittschuh-Klubs „mit großem Stolz erfüllt“, unbedingt festgehalten wissen.