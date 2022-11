Fußball : Uedesheim und SVG bleiben dran

Rhein-Kreis Das Spitzentrio in der Fußball-Kreisliga A setzt sich weiter von den Verfolgern ab. Weißenberg hatte schon unter der Woche vorgelegt.

Für die Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte gab es in der Fußball-Kreisliga A nicht viel zu holen.

SV Uedesheim – TuS Grevenbroich 4:0 (2:0). Zweiter von oben gegen Zweiten von unten – und so deutlich gestaltete die Partie sich auch. „Wieder gewonnen, wieder zu mull, wieder verdient“, lautete das Fazit von Trainer Dalibor Dobras. Trotzdem war er nicht ganz zufrieden: „Wir haben früh geführt und danach nicht mehr konsequent gespielt.“ Die Treffer erzielten Jannik Jansen (12. Minute), Andre Speer (31. und 57.) und Markus Rychlik (86.).

DJK Novesia – FC Delhoven 2:2 (0:1). Für Delhoven war es das dritte Spiel in Folge ohne Sieg. Dennoch war Trainer Carsten Müller zufrieden, zumindest mit der Leistung: „Wir haben endlich wieder schönen Fußball gespielt, mit längeren Ballstafetten, nah am Gegner. Wir hätten auch als Sieger vom Platz gehen müssen, haben uns aber zwei Unaufmerksamkeiten geleistet, die zu Gegentoren geführt haben und vorne wahnsinnig viele gute Chancen liegen gelassen.“ Roman Albrecht traf kurz vor dem Pausenpfiff zum 1:0 für den FC, Akito Kato (55.) und Ugur Azak (75.) drehten die Partie zwischenzeitlich, ehe Michael Busch in der 85. Minute zum 2:2 einnetzte.