Fußball-Kreisliga A Uedesheim und Rosellen im Fernduell um zweiten Platz

Ein weiterer Abschied Yavuz ist aber nicht der einzige Trainer, der am Sonntag vorerst zum letzten Mal an der Seitenlinie stehen wird. Hermann-Josef „Dicky“ Otten hört am Saisonende beim SV Rosellen auf – und will sich natürlich am allerliebsten mit dem Aufstieg verabschieden. „Wir lassen es auf uns zukommen. Grefrath hat nach dem Aufstieg eine überragende erste Saison in der Kreisliga A gespielt. Das wird eine anspruchsvolle Aufgabe für uns, die wir erst einmal lösen müssen“, sagt Otten.