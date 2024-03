Fußball-Kreisliga A Uedesheim tartet mit neuem Coach und Topspiel in die Restsaison

SV Uedesheim (2.) – SV Rosellen (4.). Der SV Uedesheim überwinterte auf dem zweiten Tabellenplatz, in dieser Saison ein Aufstiegsrang. Sechs Punkte dahinter steht der SV Rosellen, der mit einem Sieg bis auf drei Punkte ran rücken könnte. „Uedesheim steht völlig zu Recht auf Platz zwei. Dennoch gehen wir in jedes Spiel mit dem Ziel zu gewinnen“, erzählt Rosellens Coach „Dicky“ Otten. In Uedesheim hat in der Winterpause ein Personalwechsel stattgefunden. Trotz der tabellarisch guten Lage trennten sich Verein und Trainer Marcel Müller. Sein Nachfolger ist ein alter Bekannter in Uedesheim. Der 39-jährige Oliver Seibert trainierte den SVÜ in der vergangenen Saison für elf Spiele, dann folgte der Wechsel zu Oberligist FC Büderich. Nach einem halben Jahr kehrt er wieder zurück. „Ich habe den Kader noch mitgeplant, ich weiß, welche Mannschaft mich erwartet. Ich werde das Team aber erst am Freitagabend sehen“, berichtet Seibert. Co-Trainer Ignacio Gutierrez leitete die Wintervorbereitung. Dennoch weiß Seibert um die Stärken des kommenden Gegners. „Wir haben viel Respekt vor unserem Gegner, das Hinspiel war ein Unentschieden. Unser klares Ziel ist es, unseren zweiten Platz zu verteidigen. Wir freuen uns, dass es nach der langen Pause wieder weitergeht“, erzählt Seibert.