Fußball : HSG ist trotz Halbfinaleinzug sauer

Rhein-Kreis Uedesheim schlägt Gnadental im Kreispokal-Viertelfinale. Spiel beim TuS fällt aus.

Bereits am Dienstag hatte sich Pokalverteidiger SC Kapellen mit 4:0 beim A-Kreisligisten 1. FC Grevenbroich-Süd durchgesetzt. Die Klubs hatten sich in der vergangenen Saison im Finale gegenübergestanden. Ostermontag gewann der SCK in Gierath mit 2:1. Unter den Top 4 steht auch der SV Uedesheim. In Bezirksliga-Duell schlug das Team von Trainer Dalibor Dobras Gastgeber DJK Gnadental mit 7:6 (2:2/1:2) nach Elfmeterschießen. Schon in der fünften Minute köpfte Malte Hauenstein die Gäste in Führung. Doch noch vor dem Seitenwechsel drehte die DJK den Spieß um: Alen Jakupova glich zunächst aus (33.), kurz vor der Halbzeit verwandelte Philipp Schneider einen Elfmeter zum 2:1. Lukasz Koziatek war der Ball an die Hand gesprungen. Im zweiten Abschnitt fiel nur noch ein Treffer, und zwar für Uedesheim durch den Ex-Gnadentaler Pawel Kramer. Damit ging es – ohne Verlängerung – direkt ins Elfmeterschießen. Und weil der zur Halbzeit für den verletzten Stammkeeper Dustin Gottlebe gekommene Giulio Buscema den dritten Schuss der DJK parierte, machte Koziatek mit dem fünften Elfmeter für den SVÜ zum 7:6 alles klar. Danach resümierte Uedesheims Vorsitzender Klaus Haas strahlend: „Das war ein tolles Lokalderby in einer sehr freundschaftlichen Atmosphäre.“