Fußball-Bezirksliga : Uedesheimer kassieren Klatsche

Dalibor Dobras trainiert den SV Uedesheim. Foto: Fupa

Rhein-Kreis Im Abstiegskampf der Fußball-Bezirksliga musste der SVÜ einen heftigen Tiefschlag einstecken. Schlusslicht DJK Novesia freute sich dagegen über einen Punktgewinn.

Von Sophie Rhine

Die DJK Novesia sendete ein Lebenszeichen in der Fußball-Bezirksliga: Immerhin ein Remis gab es beim DSC 99 und damit Punkt Nummer zehn. Uedesheim hingegen verlor das Abstiegsduell in Hösel deutlich und musste die Konkurrenz vorbeiziehen lassen. Rommerskirchen siegte in Lohausen und schiebt sich auf Platz sieben vor, punktgleich mit Wevelinghoven, denn der BVW sicherte sich spät einen Zähler in Kalkum.

DJK Gnadental – FC Büderich abgesagt. Die Partie zwischen Gnadental und Spitzenreiter Büderich wurde verschoben, da beim FC mehr als fünf Spieler positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

Lohausener SV – SG Rommerskirchen/Gilbach 1:2 (0:0). Die Rommerskirchener siegten beim Tabellenvierten, zogen an Dormagen vorbei und vergrößerten den Abstand auf die Abstiegszone auf komfortable acht Zähler. Nach torloser erster Halbzeit erzielte Dario Russo nach 50 Minuten das 1:0. Lohausen fand zwar eine Antwort und kam zum Ausgleich (69.), aber Russo sicherte der SG mit seinem zweiten Tor (84.) die drei Punkte. „Ein etwas glücklicher Sieg, aber aufgrund der zweiten Halbzeit nicht unverdient“, sagte Karl-Heinz Wandke, Vorsitzender der SG. „Im ersten Durchgang hatten die Lohausener die besseren Chancen, aber dann haben wir das gut gemacht.“ Zwei Verletzte haben die Rommerskirchener trotz eines sehr fairen Duells zu beklagen: Paul Gaebler erlitt bereits nach vier Minuten eine Knöchelverletzung, Niklas Hanen musste in der Schlussphase mit einer Verletzung im Gesicht ausgewechselt werden.

TV Kalkum-Wittlaer – BV Wevelinghoven 2:2 (2:0). Durch zwei späte Tore verhinderte der BV Wevelinghoven die dritte Niederlage in Folge und behauptete den sechsten Tabellenplatz. Die Gastgeber gingen durch zwei frühe Treffer (8. und 22.) in Führung, erst in der 78. Minute fand der BV eine Antwort: Alexander Kring erzielte den Anschlusstreffer und nach einer Gelb-Roten Karte für Kalkum-Wittlaer glich Georgios Madatsidis drei Minuten vor dem Schlusspfiff aus und sicherte den Wevelinghovenern zumindest einen Punkt beim abstiegsgefährdeten TV.

SV Hösel – SV Uedesheim 6:1 (2:0). Die Uedesheimer gerieten beim direkten Gegner im Kampf gegen den Abstieg ziemlich unter die Räder und rutschten auf den Vorletzten Platz ab. Kurz vor der Pause trafen die Hausherren gleich zweimal. „Bis dahin hatten wir die besseren Chancen, gehen dann aber mit 0:2 in die Kabine“, sagte Trainer Dalibor Dobras. Nach der Pause sah es erst gut aus: Mohamed Aziz Abassi traf per Strafstoß zum Anschluss, bekam dann aber postwendend die Rote Karte, als er den Ball schnell wiederholen wollte. „Dann haben wir erst noch gut mitgehalten, aber dann kam das 1:3 und das Spiel war durch. Mit 1:6 sind wir noch gut bedient“, so Dobras. „Ich bin einfach mega enttäuscht.“