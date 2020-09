Fußball-Landesliga : Holzheimer SG überzeugt zum Auftakt

Wenn die Giesenkirchener es beim Saisonauftakt in Holzheim mal schafften, ihre Offensivspieler in Szenen zu setzen, war die HSG-Abwehr zur Stelle. Hier sorgt Pierluigi Principe für klare Verhältnisse. Foto: Andreas Woitschützke

Holzheim Einen tollen Start legten die Holzheimer in der Fußball-Landesliga hin. Vor eigenem Publikum ließen sie der DJK/VfL Giesenkirchen nicht den Hauch einer Chance. Bei dem 6:0-Erfolg gelang Gierke in der zweiten Hälfte ein Hattrick.

Vor dem Saisonstart hatte Holzheims Trainer Hamid Derakhsan vor der robusten Spielweise des Auftaktgegners DJK/VfL Giesenkirchen gewarnt. Er behielt Recht, seine Mannschaft musste schon einiges an Energie aufwenden, um die Mannschaft aus dem Mönchengladbacher Stadtteil niederzuringen. Doch weil die Holzheimer einerseits dagegenhielten, andererseits aber immer wieder spielerische Akzente setzten, gingen sie am Ende als verdienter Sieger in ihrem ersten Saisonspiel in der Fußball-Landesliga vom Platz. Nach der Pause spielten sie sich in einen Rausch, wobei insbesondere Außenbahnspieler Maurice Gierke mit einem Hattrick drei Tore zum deutlichen 6:0 (2:0)-Erfolg beitrug.

Dass sich die Holzheimer in der Corona-bedingten extrem langen Pause personell nicht nur in der Breite verstärkt haben, sondern auch in der Spitze, war an dem Umstand zu erkennen, dass Trainer Derakhsan zwei Neue in die Startformation beorderte. So übernahm Yannick Joosten aus Kapellen die Rolle des Stoßstürmers, der von Bayer Dormagen gekommene Maurice Wiewora kam bis zu seiner frühen, verletzungsbedingten Auswechslung im offensiven Mittelfeld zum Einsatz. „Die Jungs haben ihre Sache gut gemacht, wobei ich nicht wirklich jemanden herausheben möchte. Wir haben als Mannschaft gut gearbeitet“, meinte Hamid Derakhsan. Da machte er auch beim Dreifachtorschützen Maurice Gierke keine Ausnahmen. „Die Gegner kennen Maurice und versuchen, ihn aus dem Spiel zu nehmen. Aber wir sind in der Offensive so stark besetzt, dass die anderen auch Räume für ihn schaffen, wenn sie gut arbeiten. Sie haben es ihm leichtgemacht, er musste nur die Innenseite hinhalten“, sagte Derakhsan zu den drei Toren in Folge nach der Pause, die den klaren Sieg besiegelten. Zuvor hatte kurz nach der Pause nach Ecke Joel Trotzki per Kopf die Zeichen auf Sieg gestellt.

Info Vier Tore für die HSG in der zweiten Spielhälfte Holzheim Schriddels - Barkowski, Principe, Trotzki (75. Pekin), Brune - Nilgen, Schneider (75. Dyla) - Girke, Wiewiora (24. Kaluza), Yamashita (67. Buchen) - Joosten Tore 1:0 (9.) Nilgen, 2:0 (30. Höfels/ET), 3:0 (51.) Trotzki, 4:0 (60.), 5:0 (64.) und 6:0 (81.) Girke Zuschauer 200