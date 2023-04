Handball-Regionalliga TV Korschenbroich muss Aufstiegstraum wohl endgültig beerdigen

Wie schon in den Wochen zuvor schafften es die Hausherren nicht, eine konstant starke Vorstellung über beide Halbzeiten abzuliefern. Dabei mussten sie noch auf ihren erkrankten Trainer Gilbert Lansen verzichten, der von Torwarttrainer Stephan Nocke vertreten wurde. Gleich von der ersten Sekunde wurde deutlich, Aachen liegt dem TVK einfach nicht. „Natürlich ist die Enttäuschung jetzt riesengroß“, betonte Nocke nach dem Schlusspfiff. Zunächst liefen die Gastgeber stets einem kleineren Rückstand hinterher, blieben aber auf Schlagdistanz. Mitte der ersten Hälfte gelang dann durch Mannschaftskapitän David Klinnert die erste Führung zum Zwischenstand von 8:7. Es blieb ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit leichten Vorteilen für die Spieler aus der Kaiserstadt. Auffällig war bereits zu diesem Zeitpunkt, dass sich die Korschenbroicher zwar eine Vielzahl bester Einwurfmöglichkeiten erspielten, aber zu selten traf. Am Ende waren es 25 Fehlwürfe. „Wenn davon nur ein Drittel den Weg in das gegnerische Tor findet, sieht das Ergebnis am Ende ganz anders aus“, sagte Nocke. Die Deckung funktionierte noch ganz passabel und Felix Krüger war mit zwölf Paraden in den ersten 30 Minuten ein sicherer Rückhalt.