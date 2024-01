2. Basketball-Bundesliga Überflieger zu Gast bei TG Neuss Tigers

Mit Blick auf die nächste Zweitliga-Partie am Samstag daheim gegen die BG Avides Hurricanes könnte es den Basketballerinnen der TG Neuss Tigers nicht übel genommen werden, wenn sich ein gewisses Maß an Hoffnungslosigkeit bei ihnen einschleichen würde. Schließlich reisen die Gäste aus Scheeßel im Kreis Rotenburg in der Rolle des Überfliegers an. Sie haben als Tabellenführer alle ihre bisherigen elf Spiele gewonnen und somit 22 Punkte eingefahren, während die Truppe aus der Quirinusstadt das Tabellenende mit gerade mal drei Siegen und sechs Zählern ziert.