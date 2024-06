Leichtathletik Überflieger aus Grevenbroich mit nächster Bestleistung

Das Besondere: Als gerade mal 15-Jähriger stellte er sich der um zwei Jahre älteren Konkurrenz in der Altersklasse U18. Mit seinen 1,93 Metern konnten auch die teils deutlich älteren Konkurrenten nicht mithalten, letztlich lag Ungeheuer 17 Zentimeter vor dem Zweiten. In der Deutschen Bestenliste der U18 reicht seine neue Bestleistung sogar auch noch für Platz elf. Drei weitere Titel gab’s für den TK. Die 4x100-Meter-Staffel (U18) mit Lilly Ende, Wanda Schmidt, Lilli Schlößer und Sina Schüller gewann in starken 47,71 Sekunden, was zurzeit auch Platz drei in der Deutschen Bestenliste bedeutet. Isabel Seibert holte sich nach einem Jahr voller Rückschläge 11,39 Metern Platz eins im Dreisprung. Nander Kröckert gewann die 800 Meter der M13. In 2:20,84 Minuten dominierte er das Feld nach Belieben. Er war auch entscheidend am überraschenden zweiten Platz der 4x75-Meter-Staffel der männlichen U14 beteiligt. Mit Jonas Bongartz, Gabriel Müller und Eric Meier holte er sich in neuer Bestzeit von 40,31 Sekunden Silber. Weiteres Silber errang Kröckert im Hochsprung mit neuer Bestleistung von 1,57 Metern. Zweite Plätze gab es auch noch für Greta Schmidt (U18) im Weitsprung mit 5,59 Metern und für Sprinterin Lilli Schlösser über 100 Meter in 12,11 Sekunden.