Titelkämpfe in Pesaro Ü65-Basketballerinnen der TG Neuss sind Welt- und Europameister

Dabei bewies das Team Germany A einen langen Atem. Da in der Altersklasse +65 diesmal nur drei Mannschaften gemeldet waren, wurde die Vorrunde gemeinsam mit den Teams der +60 ausgetragen. „Dies war eine gute, aber kräftezehrende Vorbereitung auf die entscheidenden Spiele“, stellte Angela Krings fest. Das Duell mit dem späteren Europameister Purenes/Baroneses (+60) ging deutlich mit 36:71 verloren. Krings: „Ein gutes Ergebnis, konnten die Lettinnen doch selbst in ihrer Altersklasse von niemandem auch nur annähernd in Gefahr gebracht werden.“ Ernst wurde es für Ulli Schmidt & Co. erst nach weiteren Spielen gegen Over Sport Italia (45:34) und Costa Rica (41:29). Die Basketballerinnen aus Zentralamerika durften zwar mitspielen, ihre Ergebnisse flossen indes nicht in die Vorrunden-Tabelle ein.