Schweizer Sommermeisterschaft : Neusser U23-Schwimmer für Deutschland im Einsatz

Neuss Eine Medaille auf den Einzelstrecken konnte Aaron Schmidt gewinnen. Er holte Silber über 200 Meter Schmetterling. Im A-Finale schwamm er gute 2:02,15 Minuten.

Gleich am ersten Tag sammelten die deutschen Athleten die erste Medaille. Bei der 4x200-Meter-Freistil-Staffel kam das Team in der Besetzung Silas Beth, Tobias van Aggelen, Cedric Büssing und Aaron Schmidt als Zweites ins Ziel. „Das war schon ein guter Auftakt der Neusser in der Schweiz“, lobte der Vorstandsvorsitzende des Neusser SV, Siegfried Willecke. Aaron Schmidt knüpfte in den Einzelwettbewerben an diesen Staffelerfolg an.: Im 200 Meter Schmetterling-Finale schwamm er, wie zuvor mit dem Team, zur Silbermedaille in einer Zeit von 2:02,15 Minuten. Sowohl über 200 Meter- als auch über 400 Meter-Lagen verpasste er den Einzug ins A-Finale. Dennoch lieferte er auch im B-Finale gute Leistungen ab. Über 200 Meter gewann er das B-Finale, über die Doppeldistanz reichte es bei Aaron Schmidt für den zweiten Rang.