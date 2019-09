Rudern : Rudern: Neusser Duo holt Bronze bei der U23-EM

Neuss Na also: Die Männer des Neusser Rudervereins können es auch. Nachdem bei den internationalen Titelkämpfen dieser Saison die weibliche Garde dominiert hatte, holten ganz zum Schluss Benjamin Nelles und Johannes Neubauer zum großen Schlag aus.

Das von Peter Stoffels und Johannes Buitenhues trainierte und auch vor Ort betreute Duo belegte im Endlauf am Sonntagmittag in 6:59,29 Minuten Rang drei hinter den in 6:54,36 Minuten siegreichen Ungarn Bence Szabo und Furko Kalman und den Italienern Matteo Sessa und Filippo Fornara, die in 6:57,05 Minuten Zweite wurden. Die Boote aus der Ukraine (7:02,85), Griechenland (7:04,64) und Moldawien (7:11,76) ließen die beiden Neusser klar hinter sich.