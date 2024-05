Handball-Regionalliga U23 aus Dormagen mit klarem Heimsieg zum Abschluss

Die Zweitvertretung des TSV Bayer Dormagen hat eine tolle Saison in der Handball-Regionalliga mit einem souveränen 37:30 (20:12)-Heimerfolg über die HSG Refrath/Hand beendet. „Für mich war dieser Erfolg sehr wichtig“, so der scheidende Trainer Martin Berger. „Als ich vor zwei Jahren kam, hatte Refrath uns gerade den Aufstieg in die Regionalliga vermiest, daher wollten wir unbedingt gewinnen, auch weil wir nun seit zwei Jahren zu Hause ungeschlagen sind. Der gemeinsame Weg war einfach großartig, insbesondere die sportliche Entwicklung.“