Jugendhandball U19 von Bayer Dormagen gelingt Revanche

Nach dem Seitenwechsel ging das enge Rennen zunächst weiter und die Führung wechselte mehrfach hin und her. Doch der 23:24-Rückstand in der 40. Minute sollte dann der letzte für die Dormagener bleiben. „Im Gegensatz zum Hinspiel hatten wir diesmal zum Glück mehr Spieler zur Verfügung und konnten die Breite des Kaders nutzen. So konnten wir entsprechend oft wechseln, so dass wir am Ende die entsprechenden Reserven hatten. Das war ausschlaggebend für einen am Ende noch deutlichen Sieg“, so Berger. Erfreulich für den TSV-Trainer war darüber hinaus, dass sich seine Mannschaft als echtes Kollektiv präsentierte, in dem sich alle Feldspieler in die Torschützenliste eintragen konnten.